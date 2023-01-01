السعودية اليوم / سمو أمير نجران يلتقي مدير السعودية اليوم التدريب التقني والمهني بالمنطقة



نجران 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أهمية التدريب التقني والمهني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالاستثمار في رأس مال الوطن، من خلال دعم السواعد الوطنية، وتعزيز التخصصات الفنية والمهنية، وإحداث قفزات نوعية في سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الدكتور محمد بن أحمد الزهراني، يرافقه عدد من قيادات التدريب التقني والمهني في المنطقة.

واستعرض سموه تقريرًا تضمن سير العملية التدريبية للفصل الثاني من العام التدريبي 1444هــ، حيث بلغ عدد المتدربين 5903 متدربين ومتدربات، يقوم على تدريبهم 305 من أعضاء هيئة التدريب في 43 تخصصاً تدريبياً، فيما بلغ عدد المتدربين في المعاهد الأهلية 2456 متدربًا ومتدربة.

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14:04ت م

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