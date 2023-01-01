شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل فى تحدي صعب أمام بيراميدز بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلى تحدي قوي ومثير غدًا، حينما يواجه نظيره نادي بيراميدز، فى الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل المارد الاحمر فى إستعادة سلسلة الإنتصارات بعد أن فقدها الفريق فى آخر مباراتين بعد تعرض الفريق لتعادلين متتالين.

فى حين يأمل نادي بيراميدز فى مواصلة عروضه القوية أمام الأهلي، لا سيما أنه يجيد التعامل مع مباريات الفريق الأحمر، خاصة أن الفريق قد سبق له وأن حقق الإنتصار على القلعة الحمراء فى الموسم الماضي، بجانب أنه يمتلك الأفضلية فى مواجهات الفريقين خلال السنوات الأخيرة.



رقم سلبي للأهلى بمسابقة الدوري

ويمتلك النادي الأهلى رقمًا سلبيًا فى الدوري قبل مواجهة بيراميدز، حيث أن الفريق فقد 6 نقاط كاملة فى آخر 3 مباريات فقط خاضها الفريق، الشئ الذي لم يتحقق مع الفريق من قبل خلال هذا الموسم، مما يمنح الفريق الضيف لإستغلال حالة عدم الإتزان والتذبذب التى يعاني منها الفريق الأحمر فى تحقيق الفوز.



موعد مباراة الأهلى وبيراميدز القادمة

ومن المقرر ان يلاقي النادي الاهلى نظيره بيراميدز غدًا الإثنين، فى الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.