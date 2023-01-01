شكرا لقرائتكم ضبط مواطن لنقله 22 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر في منطقة جازان، اليوم الأحد، القبض على مواطن لنقله في مركبته (22) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبة نقل المخالفين

ونقل الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تأكيد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، سيعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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الإبلاغ

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.