شكرا لقرائتكم الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزته (5.5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.