السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة تدشّن فعاليات حملة "عليكم بسنتي"



جدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

دشّن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، أمس، فعاليات حملة "عليكم بسنتي" التوعوية، بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة جدة، بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة فؤاد العمري، ومدير عام المعهد المهندس حسين البحيري.

وأكّد العمري، أن الحملة تهدف إلى تعزيز السنة النبوية في نفوس المجتمع، وإيضاح سُبُل التمسك والاعتصام بها، وإظهار جهود المملكة في تمسكها بالسنة، مشيراً إلى أن هذه البرامج يأتي ضمن الخطة التوعوية لفرع الهيئة بالمنطقة، وضمن خطط الرئاسة العامة التوعوية.

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13:48ت م

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