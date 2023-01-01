السعودية اليوم / مدير فرع "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" بمكة المكرمة يستقبل القنصل العام لجمهورية نيبال بجدة



جدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش بمقر الفرع بجدة، اليوم، القنصل العام لجمهورية نيبال بجدة شاترودهوان برساد، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:41ت م

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