

سكاكا 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

بينت صحة الجوف أن عدد مراجعي الطوارئ بمستشفياتها بلغ 49150 مستفيداً وذلك خلال شهر ديسمبر, من خلال مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا, ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا, ومستشفى دومة الجندل العام, ومستشفى طبرجل العام, ومستشفى صوير العام, ومستشفى ميقوع العام, ومسشتشفى أبو عجرم.

وأوضحت وزارة الصحة أنها أطلقت حملة بمسمى " شتاء صحي", قدّمت من خلالها عدداً من النصائح لاتباعها خلال فصل الشتاء الذي يحل هذه الأيام على المملكة ببرودته، ما يُعرّض البعض لأعراض نزلات البرد الشديدة.

ودعت الوزارة إلى اتباع عدة خطوات من أجل شتاء صحي، وهي أخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء، وتجنب إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق، مع الإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف.

// انتهى //

13:17ت م

0057





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 4900 الف مستفيد من أقسام الطوارئ بمستشفيات الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.