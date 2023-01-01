السعودية اليوم / وزيرا البيئة والموارد البشرية يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق البيئة



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، عبر الاتصال المرئي اليوم , توقيع مذكرة تفاهم بين المركز والصندوق بهدف دعم البحث والابتكار في القطاع غير الربحي في مجال البيئة والأرصاد .

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق البيئة لخدمة المصالح والأهداف المشتركة بينهما، وتبادل الرأي والخبرات في مجالات دعم البحث والابتكار والتطوير في القطاع غير الربحي الخاص بالبيئة والأرصاد، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع، وتنمية القطاع غير الربحي الخاص بالبيئة والأرصاد، وسبل دعمه وتطويره لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والمالية.

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13:14ت م

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