السعودية اليوم / مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 3 آلاف ذبيحة في جامبيا



جدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

وزّع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، خلال الأيام الماضية، 3000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي على المستحقين في جمهورية جامبيا بوتي.

وشارك في أعمال توزيع اللحوم ممثلون عن المشروع من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومسؤولون في حكومة جامبيا، وكذلك مشاركة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جامبيا.

ويشمل التوزيع الجمعيات والمنظمات الإنسانية المتعددة، تحت إشراف ومتابعة لجنة من قِبل حكومة جامبيا شُكّلت لهذا الغرض.

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13:10ت م

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