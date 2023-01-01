السعودية اليوم / "الأرصاد" أمطار رعدية على منطقة حائل



حائل 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل ومحفظاتها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشية الله تعالى- حتى السادسة مساءً.

// انتهى //

13:08ت م

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