السعودية اليوم / منظّم المياه يصدر النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أصدر منظّم المياه اليوم، النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، حيث يمثل هذا الدليل المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستفيد، إذ

يشمل القواعد والحقوق والواجبات التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين طالبي الخدمة والمستفيدين، وتحديد الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم.

كما أطلق منظم المياه حملة توعوية بعنوان " دليلك" تهدف إلى توعية المستفيدين ومقدمي الخدمة بالحقوق والواجبات من خلال ما جاء في النسخة المحدثة من دليل تقديم

خدمات المياه والصرف الصحي.

وأشار منظم المياه إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الرسمي wr.gov.sa أو حسابات التواصل الاجتماعيWater

يُذكر أن منظّم المياه هو الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه، بناءً على أحكام نظام المياه، باستثناء ما يتعلق بنشاط

الإنتاج المزدوج.

// انتهى //

13:00ت م

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الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واسأصدر منظّم المياه اليوم، النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، حيث يمثل هذا الدليل المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستفيد، إذيشمل القواعد والحقوق والواجبات التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين طالبي الخدمة والمستفيدين، وتحديد الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم.كما أطلق منظم المياه حملة توعوية بعنوان " دليلك" تهدف إلى توعية المستفيدين ومقدمي الخدمة بالحقوق والواجبات من خلال ما جاء في النسخة المحدثة من دليل تقديمخدمات المياه والصرف الصحي.وأشار منظم المياه إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الرسمي wr.gov.sa أو حسابات التواصل الاجتماعيWater [email protected] يُذكر أن منظّم المياه هو الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه، بناءً على أحكام نظام المياه، باستثناء ما يتعلق بنشاطالإنتاج المزدوج.// انتهى //13:00ت م0051

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