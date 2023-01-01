شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب رونالدو.. النصر السعودي يفسخ عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصفة رسمية لمدة موسمين ونصف موسم، في صفقة انتقال حر لتدعيم الخط الهجومي للعالمي.

النصر يستقر على فسخ عقد ماشاريبوف

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن إدارة نادي النصر السعودي قد قررت فسخ عقدها مع اللاعب الاوزبكي ماشاريبوف، وذلك بعد التعاقد مع رونالدو.

وأكدت التقارير على أن هذا القرار جاء بسبب توفر نادي النصر السعودي حاليا على 9 لاعبين اجانب وينتظر النادي فتح قيد التسجيل في الأول من يناير من اجل تسجيل رونالدو.

وأشارت نفس التقارير إلى أن هذا القرار جاء أيضا بسبب رفض اللاعب الأوزبكي التنازل عن رقم 7 للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي طلب ارتداء قميصه المفضل بعد التوقيع مع العالمي.

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي

ويتقاضى رونالدو راتبا قيمته 173 مليون جنيه إسترليني بالموسم، حيث سيتم تمويل الصفقة عن طريق إحدى الشركات الراعية للنصر، ويمتد عقد رونالدو مع ناديه الجديد النصر السعودي حتى 1 يناير 2025.