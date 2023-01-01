شكرا لقرائتكم صاحب مزرعة المليون شجرة: حلمي أصبح حقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال صاحب مزرعة المليون شجرة تامر الحمد، إن حلمه تحول لحقيقة، حيث بدأت بفكرة بسيطة تطورت مع النظام الحديث للزراعة.

نظام إلكتروني

وأوضح الحمد في حواره مع لبرنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية” أنه قام بتحويل الزراعة إلى صناعة ، كما في زراعة الزيتون حيث تم تحويل الري والحصاد والتقنين إلى نظام إلكتروني غير مُكلف.

ترك التعليم من أجل الزراعة

ولفت الحمد إلى أنه كان يعمل في السلك التعليمي الأهلي وبعدها تم توظيفه بالحكومة، ووصل إلى أن أصبح وكيلًا، لكنه قرر ترك التعليم من أجل تحقيق حلمه في الزراعة.