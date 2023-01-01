شكرا لقرائتكم تعديل توقيت اليوم الدراسي بالقنفدة اعتبارًا من الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة تعليم القنفدة، اليوم الأحد، تعديل توقيت بدء اليوم الدراسي لكافة مراحل التعليم بدءًا من يوم غد الاثنين الموافق 6/9/ 1444هـ، وذلك في إطار حرصها لتحقيق المصلحة العامة.

أجواء باردة

وأوضحت تعليم القنفدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن القرار يأتي حرصًا من الإدارة على سلامة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القنفدة، تزامنًا مع برودة الأجواء التي تشهدها معظم مدن المملكة خلال هذه الفترة.

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جميع المدارس

وأوضحت الإدارة، أن القرار يشمل جميع مدارس تعليم القنفدة الحكومية والأهلية (بنين – بنات)، على أن يبدأ بداية الاصطفاف الصباحي في الساعة 7.15 صباحًا، والحصة الأولى في الـ 7.30 صباحًا.