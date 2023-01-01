السعودية اليوم / زراعة شريان تاجي لطفلة مولودة بالقصيم



بريدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أنقذ تدخل طبي بعد عناية الله في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، حياة طفلة كانت مولودة بحالة قلب نادرة، تحدث بنسبة واحد بالمائة من بين 300 ألف شخص.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن عيادة الأطفال بالمركز، استقبلت طفلة لم يتجاوز عمرها أربعة أشهر بوزن 4 كيلوجرامات ونصف، وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية نقصاً حاداً في التروية للشريان التاجي، بسبب تأصله من الشريان الرئوي بدلاً من الشريان الأورطي، مما تسبب بحدوث انعكاس في اتجاه تروية الدم وعدم وصول الكمية الكافية منه لعضلة القلب وتضخمه نتيجة نقص التروية الدموية.

وأشار إلى أن الكادر المختص في قسم الأطفال بالمركز، قام بإجراءات التدخل الطبي وإعادة زراعة الشريان التاجي الأيسر للطفلة في مكانة الطبيعي، مؤكداً أنه وبعد الاطمئنان على وضعها الصحي تم السماح بخروجها وهي بصحة جيدة.

يُذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، تمكن خلال 11 شهراً من إجراء أكثر من 330 عملية قلب مفتوح لمرضى من داخل وخارج منطقة القصيم.

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12:40ت م

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