السعودية اليوم/ أمانة نجران تصدر 558 رخصة إنشائية عبر موقع بلدي



نجران 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أصدرت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها خلال شهر نوفمبر الماضي، 558 رخصة إنشائية عبر موقع بلدي.

وأوضح وكيل التنمية الحضرية المهندس ملحف آل حيدر، أن الرخص الصادرة بلغت 558 رخصة إنشائية، شملت 244 رخصة بناء، و16 رخصة تصحيح وضع مبنى قائم، و88 إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء، و12 رخص تجديد، و 88 إدخال رخصة إنشائية قديمة، و19 رخصة تصحيح بيانات إنشائية، ورخصتي ترميم، ورخصتي هدم، و64 نقل ملكية رخصة بناء فورية، وإصدار 23 تقريراً فنياً.

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12:37ت م

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