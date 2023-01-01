السعودية اليوم / "مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم بحوزته (5.5) كيلوجرامات من الميثامفيتامين المخدر



الدمام 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزته (5.5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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12:36ت م

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