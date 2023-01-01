السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بذكرى استقلال بلاده



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:31ت م

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الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:31ت م0045

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