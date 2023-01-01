السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بذكرى استقلال بلاده



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:31ت م

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