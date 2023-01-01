السعودية اليوم / شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر تقبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود



جيزان 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته (22) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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12:23ت م

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