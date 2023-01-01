السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:17ت م

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الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:17ت م0039

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