السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:17ت م

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