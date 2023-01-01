السعودية اليوم / التدريب التقني بمنطقة الرياض يستعرض إحصائياته للعام 2022



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ضمن إحصائياتها لعام 2022 في جميع محافظات المنطقة, أن عدد المنشآت التدريبية التابعة للإدارة بلغ 45 منشأة تدريبية تشمل 222 تخصصاً يتدرب فيها 39618 متدرباً ومتدربة, ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريب في تلك التخصصات 1697.

وتخرّج من منشآت التدريب للبنين والبنات خلال العام 2022, 10358 متدرباً ومتدربة في جميع محافظات المنطقة, وجرى توفير 20346 فرصة وظيفية على مستوى المنطقة لهذا العام.

وبلغ عدد المشاركات في الحملات الصحية 218 مشاركة، أما مشاركة النشر الإعلامي في الأيام المحلية والعالمية فقد بلغت 915 مشاركة أسهم فيها 404 عناصر كشافة.

كما وقعت الإدارة والمنشآت التدريبية ما مجموعه 28 مذكرة تفاهم وتعاون مع العديد من الجهات في منطقة الرياض، وبلغ عدد المستفيدين من برامج خدمة المجتمع سواءً عامة أو تخصصية عدد 14253 مستفيداً ومستفيدة.

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12:15ت م

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