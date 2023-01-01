السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يقضي على أربعة إرهابيين



إسلام آباد 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

قضت قوات الأمن الباكستانية على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في منطقة "بانو" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية، وأن قوات الأمن صادرت من حوزة الإرهابيين كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة، مشيراً إلى أن الإرهابيين الذين قتلوا كانوا متورطين في تنفيذ عمليات إرهابية طالت قوات الأمن وأهداف مدنية.

وأضاف البيان أن جندياً من رجال الأمن قتل خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.

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12:14ت م

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