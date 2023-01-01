السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ الرئيس آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري



الرياض 8 جمادى الآخرة 1444 هـ 1 يناير 2023م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

// انتهى //

12:13ت م

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الرياض 8 جمادى الآخرة 1444 هـ 1 يناير 2023م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آلان بيرسيه، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //12:13ت م0035

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