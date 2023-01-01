السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري



الرياض 8 جمادى الآخرة 1444 هـ 1 يناير 2023م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آلان بيرسيه، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:12ت م

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