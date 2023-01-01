شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلى المصري مهدد بالغياب عن كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن أوكلاند سيتي النيوزلندي مهدد بعدم المشاركة فى كأس العالم للاندية المقبل والمقرر إقامته فى المغرب، حيث أن بطل أستراليا يعاني من أزمة حقيقية فى طيران الفريق والتواجد داخل الأراضي المغربية، بعد أن انتشرت جائحة كورونا بصورة كبيرة داخل الفريق.

وأضافت التقارير أن الأهلي قام بمخاطبة الفيفا فى الساعات الاخيرة للإستفسار عن موقف أوكلاند النهائي من الإنسحاب، خاصة أن ذلك الأمر سيعني تأهل المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي مباشرة دون خوض أي مباريات تمهيدية، مما سيساعد بصورة كبيرة على إراحة الفريق.



موقف الفيفا من إنسحاب أوكلاند!

ومن جانبه لم تعلن الفيفا بشكل رسمي غياب أوكلاند عن البطولة فى الفترة القادمة، كما أن النادي النيوزلندي لم يتخد قراره النهائي بعد فى هذا الشأن، الأمر الذي يجعل الأمر معلقًا حتى يتم الإستقرار إذا ما سينسحب الفريق من البطولة من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة.



الأهلى ينتظر رد الفيفا على خطابه

وفى سياق متصل ما زال ينتظر النادي الأهلى القرار النهائي من قبل الإتحاد الدولي "فيفا" بشأن إنسحاب الفريق النيوزلندي من عدمه، حتى يتم الكشف خارطة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة والإستعداد بشكل خاص للمونديال، خاصة أنه لم يتبقي سوي شهرًا وحيد على إنطلاق البطولة.