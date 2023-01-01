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مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

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في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد طب الأسنان II

المؤهلات والخبرة

  • إثبات قدرات طب الأسنان السريرية
  • حل المشكلات والمهارات التنظيمية
  • مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة (اللغة الإنجليزية)
  • مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين
  • يجيد الحاسب
  • القدرة على اللغة الإنجليزية والعربية
  • مرنة وقابلة للتكيف وحيوية
  • ثقة وكفاءة وأنيق

تقني مختبرات طبية

المؤهلات والخبرة

  • الحد الأدنى من بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الطبية أو أي مجال ذي صلة من جامعة أو كلية وطنية / دولية معتمدة.
  • الترخيص المهني الحالي لدى الهيئة للتخصصات الصحية
  • الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  •  يفضل  الخبرة

تقني أسنان

المؤهلات والخبرة

  • الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في تكنولوجيا معمل الأسنان من جامعة أو كلية وطنية / دولية معترف بها.
  • الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول كأخصائي.
  • الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • فني / تقني أسنان معتمد (CDT).

 

طبيب مقيم في طب الأطفال

المؤهلات والخبرة

  • تخرج من كلية طب معتمدة حاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة.
  • رخصة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • إكمال التدريب الإلزامي لمدة عام.

 طريقة التقديم:

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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رابط التقديم – (اضغط هنا).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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