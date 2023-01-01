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شكرا لقرائتكم مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
مساعد طب الأسنان II
المؤهلات والخبرة
- إثبات قدرات طب الأسنان السريرية
- حل المشكلات والمهارات التنظيمية
- مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة (اللغة الإنجليزية)
- مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين
- يجيد الحاسب
- القدرة على اللغة الإنجليزية والعربية
- مرنة وقابلة للتكيف وحيوية
- ثقة وكفاءة وأنيق
تقني مختبرات طبية
المؤهلات والخبرة
- الحد الأدنى من بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الطبية أو أي مجال ذي صلة من جامعة أو كلية وطنية / دولية معتمدة.
- الترخيص المهني الحالي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- يفضل الخبرة
تقني أسنان
المؤهلات والخبرة
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في تكنولوجيا معمل الأسنان من جامعة أو كلية وطنية / دولية معترف بها.
- الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول كأخصائي.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- فني / تقني أسنان معتمد (CDT).
طبيب مقيم في طب الأطفال
المؤهلات والخبرة
- تخرج من كلية طب معتمدة حاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة.
- رخصة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- إكمال التدريب الإلزامي لمدة عام.
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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رابط التقديم – (اضغط هنا).