شكرا لقرائتكم ضبط مواطن بحوزته 73 كجم من القات في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب بمركز الضبط الأمني بالحمراء في منطقة جازان، اليوم الأحد، القبض على مواطن بحوزته (73) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

مخبأة داخل مركبته

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل مركبته.

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وبين أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.