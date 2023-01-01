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شكرا لقرائتكم 4 أسباب لاستمرار الخلافات الزوجية وطرق التغلب عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أشار مجلس شؤون الأسرة، إلى وجود 4 أسباب تشعل الخلافات الزوجية، في وقت يؤدي فيه الزوجان واجباتهما الأساسية لتحقيق الاستقرار بالبحث المستمر عن نقاط التقارب والتوافق بينهما.
وأوضح شؤون الأسرة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” 4 أسباب وراء الخلافات التي تحدث بين الزوجين وهي:
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أسباب الخلافات:
1ـ ضعف مشاركة الاهتمامات وتقدير الطموح.
2- انعدام أواصر التواصل والحوار الأسري.
3- غياب القناعة ونمو المقارنات بما لدى الآخرين.
4- الإهمال وفقدان الموازنة بين الأسرة والعمل والأصدقاء.
ونصح المجلس أنه لتكوين أسرة حيوية وعلاقة متماسكة، يجب الالتزام بالآتي:
لتكوين أسرة متماسكة:
1 ـ التنازل وتقبل جوهر الشخصيات المغايرة.
2- الاتفاق على جو أسري مشترك ومريح.
3- الإيمان بأن التنوع حيوي ويقوي العلاقة.