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شكرا لقرائتكم 57 وظيفة أكاديمية للجنسين بجامعة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة تبوك عن (57) وظيفة أكاديمية (للجنسين) بدرجة (أستاذ مساعد فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التخصصات المتاحة:
- أستاذ مساعد.
- أستاذ مشارك.
- أستاذ.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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