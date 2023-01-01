السعودية اليوم / أمانة منطقة الباحة تعالج أكثر من 30 ألف بلاغ تتعلق بالتشوه البصري



الباحة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

عالجت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 30146 ألف بلاغ خلال ‏العام 2022م، تتعلق بالتشوه البصري في مدينة الباحة ومحافظاتها.

وأوضح المشرف على التوثيق الإعلامي والتسويق بأمانة الباحة سامي بن حمدان الغامدي، أن الأمانة و بلدياتها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري، وفقاً لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، لرفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة.

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