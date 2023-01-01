السعودية اليوم / أمانة الباحة تباشر 114 بلاغ "أمطار" في المدن والبلدات خلال الـ 72 ساعة الماضية



الباحة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

باشرت أمانة منطقة الباحة 114 بلاغاً لتجمعات الأمطار في مدينة الباحة والمحافظات التابعة لها من خلال رقم البلاغات والطوارئ المباشر 940 خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح المشرف على التوثيق الإعلامي والتسويق بأمانة الباحة سامي بن حمدان الغامدي, أنه جرى التعامل بشكل مباشر مع جميع البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ لمواقع تجمعات المياه حسب درجات الأولوية في الأهمية.

وأشار إلى أن الأمانة سيرت صهاريج شفط مياه الأمطار بالمدن والبلدات والشوارع والطرق العامة، بالإضافة إلى نشر المضخات الأرضية المتنقلة وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة لخدمة المواقع غير المخدومة بشبكة الأمطار، والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني في حصر بلاغات الطوارئ والتعامل معها مباشرةً.

وأفاد أن الأمانة اتخذت استعداداتها لموسم الأمطار، والتنسيق المباشر مع أعضاء اللجنة المشتركة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والتي شكلت للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول، بعد أن حدد مركز القيادة لفريق العمل في الأمانة والرقم المباشر "940" كنقطة رئيسية لتلقي بلاغات الأمطار وتوجيه الإدارات المشاركة وتدعيم ذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة للتواصل بين الأعضاء.

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10:30ت م

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