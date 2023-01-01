السعودية اليوم/ الضباب يغطي أجواء محافظة طريف



طريف 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، صباح اليوم حالة من الضباب الكثيف وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية.

ودعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة المسافرين على طريق الشمال الدولي مع أهمية استخدام الأنوار التحذيرية.

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10:26ت م

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