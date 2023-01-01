السعودية اليوم / سقوط عدد من القتلى في انفجار قرب قاعدة جوية في كابول



كابول 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

سقط عدد من القتلى وأصيب آخرون اليوم، إثر انفجار وقع عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الباكستانية عبد النافي تاكور، إن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في الانفجار الذي وقع عند بوابة القاعدة القريبة من مطار كابول الدولي، فيما لم يتضح سبب الانفجار، مؤكداً أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

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10:25ت م

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