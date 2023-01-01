السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك



تبوك 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، تتضمن بمشيئة الله تعالى أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء ومركز المعظم وحالة عمار.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 11 ليلاً.

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09:27ت م

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