شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تأخر توقيع رونالدو إلى النصر السعودي رغم الإتفاق بين الطرفين! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن السبب الرئيسي وراء تأخر خطوة إنتقال النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو للنصر السعودي فى الفترة المقبلة، حيث أكدت الصحيفة أن اللاعب كان ينتظر عرضًا من ريال مدريد فى الفترة الاخيرة حتى يستمر اللاعب فى التواجد بالملاعب الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن تأخير رونالدو لتوقيعه للنصر بسبب عشقه للفريق المدريدي ورغبته فى العودة وتخفيض قيمة تعاقده مع الفريق، الشئ الذي لم يتحقق فى النهاية، ليكمل اللاعب إتفاقه السابق مع الجانب السعودي فى صفقة هى الأضخم فى تاريخ الدوري السعودي ونادي النصر العالمي.



بيريز السبب وراء عدم عودة رونالدو!

وأكدت بعض المصادر الصحفية ان السبب الحقيقي وراء عودة اللاعب إلى مدريد بكمن فى رئيس النادي بيريز، على الرغم من سعي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وراء إستعارة اللاعب فى الفترة الماضية، ولكن كل ذلك دون أدني عروض رسمية للاعب من أجل العودة إلى الفريق.



الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي قد أعلن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي لمدة موسمين ونصف على أن ينتهي عقد اللاعب مع الفريق فى صيف 2025،فى صفقة وصفها المتابعين بأنها أحدي أحلام العاصر والتى أصبح واقعًا نحياه.