4 نصائح للاستمتاع بأجواء شتوية صحية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى أجياد للطوارئ، اليوم الأحد، عن 4 نصائح مهمة للاستمتاع بأجواء شتوية صحية وممتعة وتفادي الأمراض في فصل الشتاء.

وأوضح المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” 4 نصائح للاستماع بالشتاء ضمن حملاتها التوعوية للحفاظ على الصحة وهي:

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4 نصائح:

1 ـ الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

2 ـ تجنب إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق.

3 ـ الإكثار من شرب المياه لتجنب الجفاف.

4 ـ ممارسة الرياضة مع تناول غذاء صحي.