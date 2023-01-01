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4 نصائح للاستمتاع بأجواء شتوية صحية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى أجياد للطوارئ، اليوم الأحد، عن 4 نصائح مهمة للاستمتاع بأجواء شتوية صحية وممتعة وتفادي الأمراض في فصل الشتاء.

وأوضح المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” 4 نصائح  للاستماع بالشتاء ضمن حملاتها التوعوية للحفاظ على الصحة  وهي:

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4 نصائح:

1 ـ  الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

2 ـ تجنب إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق.

3 ـ الإكثار من شرب المياه لتجنب الجفاف.

4 ـ ممارسة مع تناول غذاء صحي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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