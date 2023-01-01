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شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للاشتراك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
مستمر لـ 4 يناير
وأعلنت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن المزاد سيستمر حتى الأربعاء 4 يناير، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد من خلال الاشتراك في الخدمة.
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طريقة الوصول للخدمة:
1 ـ الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 ـ اختيار المرور.
3 ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.