السعودية اليوم / "الأرصاد" : تنبه من هطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة



الطائف 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساء. .

// انتهى //

07:11ت م

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