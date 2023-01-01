شكرا لقرائتكم زيادة الوزن عدو للخصوبة ومُسبب لتأخر الإنجاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر استشاري الإنجاب، الدكتور بندر كتبي، اليوم الأحد، من زيادة الوزن، واصفًا إياه بـ “عدو الخصوبة” ومُسبب لتأخر الإنجاب .

تأثيره على الحقن المجهري

وأوضح كتبي عبر حسابه الشخصي على موقع” تويتر” أن زيادة الوزن تؤدي لتأخر الإنجاب كما أنها تقلل كثيرًا من نسب النجاح في عمليات الحقن المجهري.

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الحمل والسن

ونشر كتبي جدول لدراسة صادرة من مجلة ” fertility Sterility الأمريكية”، يشير فيها اللون الأخضر أن فرص الحمل أعلى (العمر رأسيا والوزن أفقيا)، لتؤكد أنه كلما زاد الوزن قلت الخصوبة ويزداد الأمر سوءًا مع تقدم السن.