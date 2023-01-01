العالمي يزيد الراجحي يسعى للفوز بلقب رالي داكار 2023 على أرض الوطن‎‎

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الرياض - محمد الوسيري - يتأهب السائق العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي لمغامرة جديدة لأقدم رالي على وجه الأرض ألا وهي المشاركة بالنسخة الـ 45 من رالي داكار، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية رالي داكار للعام الرابع تواليًا على مدار 16 يومًا في الفترة ما بين الـ 31 من ديسمبر الجاري والى الـ 15 من يناير المقبل.

فخر رياضة المحركات

وسيعبُر فخر رياضة المحركات السعودية، الراجحي برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسيفيتس على متن تويوتا هايلوكس من تجهيز فريق أوفردرايف البلجيكي أرجاء المملكة العربية السعودية. وستكون هذه المرة الثانية التي يرافق فيها ديرك، بطلنا العالمي الراجحي، جاء هذا القرار بعد أن تم تأكيد عدم مقدرة الملاح الإيرلندي مايكل أور على خوض المهمة وإكمال فترة شفائه.

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ويتميز مسار رالي داكار2023 المُكون من 14 مرحلة بمسارات جديدة بنسبة 70% وهو أطول مسار لرالي داكار منذ 2014 وأطول النُسخ التي أقيمت في المملكة حيث تنطلق المعركة الحاسمة من معسكر ساحل لؤلؤة البحر الأحمر في ينبع بمرحلة تأهيلية قبل التوجه شرقًا نحو العُلا وحائل، ثم تتغير وجهة الرالي نحو الجنوب للوصول إلى الدوادمي قبل يوم الراحة الذي يتخذ من العاصمة الرياض مَأْوًى له قبل الانطلاق للقسم الثاني من الملحمة الصحراوية التي ستتجه صوب الشرق وتحديدًا نحو حرض قبل انطلاق المرحلتين الماراثونيتين بين الربع الخالي والشيبة في رحلة تستغرق لثلاثة أيام عبر محيط من الكثبان الرملية في صحراء ربع الخالي جنوب شرق البلاد. بعدها، يتجه مسار الرالي شمالي نحو عروس الخليج العربي وبالتحديد في مدينة دمام حيث تنطلق مراسم التتويج والحفل الختامي.

يذكر أنه تم إلغاء المرحلتين الماراثونيتين العام الماضي لرالي داكار 2022 بعد سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

مزايا رالي داكار

ولطالما تميزت نُسخ رالي داكار السابقة والمقامة على الأراضي السعودية بتضاريسها الفريدة من نوعها والمتغيرة باستمرار من مرحلة لأخرى، وسيتميز مسار نسخة هذا العام مزيجًا من المناظر الطبيعية الخلابة وبتنوع تضاريسها الصحراوية التي ستنطلق من الساحل الغربي ويختتم في الساحل الشرقي.

ويسعى الراجحي في نسخة داكار هذا العام في مواصلة مساعيه المستمرة لمواجهة التحديات والمنافسة المحتدمة التي تتفرّد بها أصعب الراليات في رياضة المحركات وأطولها والفوز بلقبها.

مسيرة يزيد الراجحي

بدأت رحلة قصة الشاب السعودي الشغوف برياضة المحركات في رالي داكار عام 2015 وكانت أولى مشاركاته على متن الصانع الياباني تويوتا هايلوكس، أدهش الراجحي العالم بموهبته الفذة في الحدث العالمي وذلك بفوزه في إحدى مراحل رالي داكار في ظهوره الأول في أمريكا الجنوبية كما أنه أبهر الجميع في تقدمه في الصف الأول ولم يتوقعوه في مقارعة أساطير داكار في بداية مشواره في رالي داكار وذلك بإحرازه المركز الثالث في معظم مراحل الرالي الشهير الذي أقيم في ثلاث دول (الأرجنتين، بوليفيا وتشيلي) آنذاك؛ السبب الذي لفت أنظار الإعلام الغربي ليختاروا له لقب “الحصان الأسود” وهو الشخص الذي لا يمكن التنبؤ به من حيث الأداء والذي يحتفظ بالسرية التامة لتحقيق أهدافه واهتماماته في المنافسة وصنع المفاجآت.

ويواصل أيقونة المملكة في رياضة المحركات السعودية، يزيد الراجحي المشاركة في موسمه التاسع في داكار معززًا أداءه العالمي بعد ظفره بلقبه العالمي الثاني تواليًا هذا العام من كأس العالم للراليات الكروس كانتري “باها” وبلقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للمرة الثانية على أرض الوطن. كما أنه يواصل صعودًا في تحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات للوطن خصوصًا في رالي داكار بعد أن أصبح أول سعودي يصعد لمنصتها عام 2022 في أعلى فئة للسيارات على متن تويوتا هايلوكس.

وأعرب يزيد عن استعداده للنسخة الرابعة من رالي داكار السعودية من معسكر مخيم البحر قائلًا: ” نحن جاهزون لخوض رالي داكار في نسختها الجديدة في المملكة العربية السعودية. أنهينا للتو الموسم السابق بعد تتويجنا بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها وبلقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في الشهر الجاري “ديسمبر” وها نحن نبدأ داكار اليوم في نفس الشهر.

“هناك تغييرات طفيفة في قوانين رالي داكار هذا العام، ففي كل عام يجعل المنظمون الرالي أصعب عن عامه السابق وهذا معروف برالي داكار، نتوقع منافسة صعبة عن سابقتها خاصة مع إدراج التغييرات في القوانين الرياضية التي سنعرف تفاصيلها أكثر في اجتماعاتنا القادمة في المخيم”

“كل الأمور تحت السيطرة، وضعنا الفوز بلقب داكار 2023 نصب أعيننا وسيارتنا جاهزة لخوض رالي داكار2023 التي تتزين بشعار الشريك الرسمي شركة عبد اللطيف جميل للسيارات”

ومن جانبه أفصح ديرك عن جهوزيته الكاملة لخوض المعركة الحاسمة مع بطلنا السعودي قائلًا: “أنا مستعد ومتحمس للغاية وأنا دائمًا مستعد خاصة عندما تكون مساعدًا لبطل مثل يزيد الراجحي. داكار هذا العام صعب للغاية لطالما كانت صعبة سابقًا. الأسبوع الأول سيكون مليئًا بالتحدي خاصة في الثلاث الأيام الأولى حيث سنمر بتضاريس مختلفة، سنفتتح بكثبان رملية ثم بالحجارة والأودية وستكون الملاحة صعبة جدًا قبل أن نبلغ الجهة الأخرى من الجبال في حائل. حتمًا ستكون المنافسة قوية”

“قمت بمرافقة يزيد في داكار 2021 وفزنا بمرحلتين معًا. وبالنسبة لعدد مشاركاتي في رالي داكار في مسيرتي، ستكون مشاركتي رقم 24 هذا الموسم والثانية في رالي داكار السعودية.

“الخوض في داكار مع يزيد مناسبة مميزة بالرغم أنني خضت معه الكثير من الراليات حول العالم وداخل المملكة أيضًا منذ عام 2019، الفوز هو هدفنا ونحن في أتم الاستعداد لداكار هذا العام. علينا أن نكون هادئين وأن نركز خلال السباق، سنبذل ما بوسعنا مرحلة بعد مرحلة “.