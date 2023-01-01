شكرا لقرائتكم جامعة الأعمال والتكنولوجيا تؤجل اختبارات غدٍ لمدة أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تأجيل وجدولة اختبارات غدٍ الأحد، وذلك بناء على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة.

وأوضحت الجامعة أنه تم تأجيل وجدولة اختبارات غدٍ الأحد إلى يوم السبت الموافق 07-01-2023، وذلك بنفس القاعات والأوقات السابقة.

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تعليق الدراسة الحضورية

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد.

وأوضحت الجامعة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444هـ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ، لتكون عن بُعد.