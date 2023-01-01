السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 57,527 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 57,527 إصابة جديدة بفيروس

كما أبلغت البلاد عن 63 حالة وفاة بكورونا، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 32,219.

// انتهى //

05:32ت م

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سيئول 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 57,527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 29,116,800.كما أبلغت البلاد عن 63 حالة وفاة بكورونا، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 32,219.// انتهى //05:32ت م0009

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