السعودية اليوم / بواكير الربيع تزيِّن فياض رفحاء



رفحاء 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

ظهرت بوادر الربيع في منطقة النفود، والحجرة جنوب وجنوب غرب محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، وتزينت الفياض والشعبان باللون الأخضر والغدران مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة.

ورصدت "واس" بداية بواكير الربيع في المنطقة، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية المتنوعة، وأصبح عشب الربيع على مد النظر أينما اتجهت، بشكل استثنائي في موسم "المربعانية"، وجذب العديد من المتنزهين من المنطقة وخارجها ومن ودول الخليج العربي للاستمتاع بأجواء الربيع.

// انتهى //

22:59ت م

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