السعودية اليوم / جامعة جدة تُعلِّق الدراسة الحضورية غداً الأحد في جميع مقارها وفروعها



جدة 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد.

وأوضحت الجامعة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444هـ , وحرصًا على سلامة الجميع, فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بجميع مقرات وفروع الجامعة, وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة, وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

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22:45ت م

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