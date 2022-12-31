شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والذي شهد على 11 جولة حتى الآن، كانت مليئة بالمنافسات القوية والنتائج المثيرة.

النصر يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "روشن السعودي"، وذلك برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد فريق الشباب، المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

1- النصر 26

2- الشباب 25

3- الاتحاد 24

4- التعاون 23

5- الهلال 22

6- ضمك 18

7- الطائي 18

8- أبها 16

9- الفتح 15

10- الاتفاق 13

11- الرائد 12

12- الفيحاء 11

13- الوحدة 9

14- العدالة 5

15- الخليج 4

16- الباطن 1.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وتنقل أحداث مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر شاشة قنوات الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات هذه البطولة.