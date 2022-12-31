شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى لموسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المواجهات القوية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، صدارة جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، وذلك برصيد 27 نقطة، بينما يحتل نادي الأخدود، المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

وجاء جدول ترتيب دوري يلو السعودي كالآتي:-

1 الفيصلي 27

2 الأخدود 26

3 العربي 26

4 الحزم 25

5 الرياض 22

6 الأهلي 20

7 القيصومة 20

8 جدة 19

9 العروبة 19

10 الجبلين 18

11 الخلود 18

12 هجر 17

13 القادسية 16

14 أحد 14

15 الساحل 12

16 العين 12

17 الشعلة 10

18 نجران 10.

القنوات الناقلة لمباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى

وتذاع أحداث مباريات بطولة دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، عبر شاشة قنوات الرياضية السعودية، والتى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات هذه البطولة.