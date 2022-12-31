الارشيف / اخبار السعوديه

معهد الإدارة العامة بمكة يحول جميع برامجه عن بُعد غدًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم معهد الإدارة العامة بمكة يحول جميع برامجه عن بُعد غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، تحويل جميع البرامج التدريبية والإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية عن بُعد وذلك غدًا الأحد.

وقال المعهد في بيان صادر عنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والدارسين وجميع منسوبي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، فقد تقرر تحويل جميع البرامج التدريبية والإعدادية وبرامج اللغة الإنجليزية (عن بعد) ليوم غدٍ الأحد”.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

تعليق الدراسة الحضورية

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الغد الأحد.

وأوضحت الإدارة بأن بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس وفرصة هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وستكون الدراسة عبر “” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.