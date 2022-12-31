شكرا لقرائتكم الأرض تتم دورتها السنوية الكاملة حول الشمس منتصف الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أنه يحدث عند منتصف الليلة ووفقًا لتوقيت المملكة، إتمام الأرض دورتها السنوية حول الشمس تامة كاملة سالمة، بفترة زمنية بلغ طولها 365.25 يوم.

سرعة كبيرة

وأوضح المسند عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الأرض قطعت خلال هذه الدورة 940 مليون كم، وبسرعة 107226 كم في الساعة أي (أسرع من طائرة الركاب بنحو 120 مرة).

وأضاف أن حملًا عظيمًا فوق الأرض يموج ويتحرك، ولكن لم تتأخر الأرض في جريانها، ولم تتقدم في دورانها، كما لم تنشق النواميس الإلهية، ولا القوانين الطبيعية، ولا المعادلات الفيزيائية التي خلقها وملكها ودبرها الله تعالى.

تعاقب الفصول

وكان المسند قد نفى في وقت سابق، أن تعاقب الفصول يأتي بسبب قرب وبعد الأرض عن الشمس.

وقال المسند إن الشمس تكون أقرب إلى الأرض في فصل الشتاء من فصل الصيف، وتعاقب الفصول يحدث بسبب ميلان محور الأرض 23.4 درجة، ودورانها حول الشمس، ولو كان محورها مستقيمًا؛ لما كان هناك أربعة فصول على الأرض.